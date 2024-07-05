Ліванська "Хезболла" запустила по Ізраїлю понад 200 ракет

Ліванське угрупування "Хезболла" заявило, що випустило 4 липня понад 200 ракет по кількох військових базах в Ізраїлі у відповідь на удар, в результаті якого загинув один з їхніх старших командирів, повідомляє Радіо Свобода.

Ізраїльські військові повідомили, що "численні снаряди і підозрілі повітряні цілі" проникли на їхню територію з Лівану, багато з яких, за їхніми словами, були перехоплені.

The Times of Israel повідомляє, що під час масованого ракетного обстрілу з боку "Хезболли" загинув ізраїльський військовослужбовець.

У відповідь Ізраїль завдав ударів по різних містах на півдні Лівану. За словами ізраїльських військових, вони атакували "військові структури" "Хезболли" в прикордонних містах Рамія і Хула. Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що в результаті удару ізраїльського безпілотника по Хулі загинула щонайменше одна людина.

Раніше Іран попередив, що "всі фронти опору" (угруповання Ірану і його регіональних союзників) протистоятимуть Ізраїлю, якщо той нападе на Ліван.

Коментар місії Ірану в ООН 29 червня з’явився на тлі побоювань ширшої регіональної війни за участю Ізраїлю і підтримуваного Іраном руху "Хезболла" в Лівані.

Обидві сторони ведуть майже щоденні перестрілки з початку війни в Секторі Гази.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що плани наступу на Ліван "схвалені й підтверджені", на що "Хезболла" відповіла, що нікого в Ізраїлю не пощадять у повномасштабному конфлікті.

Війна в Секторі Гази почалася в жовтні, коли бойовики угруповання "Хамас", яке США і ЄС внесли до списку терористів, напали на південь Ізраїлю.

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