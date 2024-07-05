Генштаб: Найбільше боїв за добу на Покровському і Торецькому напрямках

Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими військами. Найбільше боїв відбулося на Покровському (38) і Торецькому (30) напрямках.

Про це йдеться﻿ у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 5 липня.

За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетних удар із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяв 111 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 115 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області; Дробишеве, Лиман, Григорівка, Сіверськ, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Свиридонівка, Іванівка, Вовче, Уманське, Красногорівка, Петрівка, Селидове, Іллінка та Вишневе Донецької області; Дар’ївка, Тягинка, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.