Сирський назвав дрони одним з головних пріоритетів для ЗСУ

Дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Сирський повідомив, що провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Як зазначив Сирський, "наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них".

За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових.

"Безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій" , - написав Сирський.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні. Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.