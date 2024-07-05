Сьогодні вдень буде менше відключень: "Укренерго" змінило обмеження

У п'ятницю з 11:00 до 15:00 будуть діяти обмеження для двох черг одночасно замість трьох, як повідомлялося вчора.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

"Сьогодні, 5 липня, обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, в інші години доби - 3 черги", – йдеться в повідомленні.

Натомість вчора "Укренерго" повідомляло, що три черги відключень будуть діяти з 03:00 до 23:00. Тобто в денні години відключати електрику будуть двом чергам (групам) замість трьох.

Інформацію про графік відключень у вашому регіоні дивіться на сайтах обленерго чи їхніх сторінках у соцмережах.

В "Укренерго" зазначають, що на дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Сьогодні висока температура повітря прогнозується в центральних, південних та східних областях.

Вчора, 4 липня, 14:00 до 21:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини. Сьогодні з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 851 МВт*год, з максимальною потужністю 1683 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок залишаються знеструмленими 484 населених пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій області. Через негоду знеструмлювались споживачі у Дніпропетровський, Кіровоградській, Київській областях.

З технічних причин та через бойові дії залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій, Сумській, Херсонський областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.