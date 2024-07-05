Генсек НАТО сподівається, що Україна вступить до Альянсу впродовж 10 років
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподіваються, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття. Про це він розповів в інтерв'ю агентству DPA, витяги з якого опублікувало видання Bild, повідомляє Європейська правда.
Столтенберга запитали про можливе розширення Альянсу в найближчі десять років.
"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", – сказав Столтенберг, який залишає посаду генсека восени.
Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.
"Що сильнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна може закінчитися… Що більше ми візьмемо на себе зобов'язань у довгостроковій перспективі, то швидше війна може закінчитися", – сказав він.
Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.
Водночас, запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні Україна не отримає.