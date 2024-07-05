Генсек НАТО сподівається, що Україна вступить до Альянсу впродовж 10 років

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподіваються, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття. Про це він розповів в інтерв'ю агентству DPA, витяги з якого опублікувало видання Bild, повідомляє Європейська правда.

Столтенберга запитали про можливе розширення Альянсу в найближчі десять років.

"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником" , – сказав Столтенберг, який залишає посаду генсека восени.

Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.

"Що сильнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна може закінчитися… Що більше ми візьмемо на себе зобов'язань у довгостроковій перспективі, то швидше війна може закінчитися" , – сказав він.

Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.

Водночас, запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні Україна не отримає.