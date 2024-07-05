У Раді заявили про неможливість відставки Шмигаля під час війни

Відставка уряду під час дії правового режиму воєнного стану – неможлива. Про це заявив Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Радіо Свобода.

Він пояснив, що стаття 10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень, в тому числі й Кабінету міністрів України.

"Є закон "Про режим воєнного стану", стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, в тому числі Кабінету міністрів України під час правового режиму воєнного стану. Тобто, юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію, я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України" , – пояснив Веніславський.

Відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабінету міністрів, наголосив народний депутат. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля теж неможлива. При цьому Федір Веніславський зазначив, що "відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута".

"Я наразі не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету міністрів.

Невипадково президент на початку війни говорив про можливі точкові зміни. Тому що коли конкретний міністр пише заяву про відставку, ми таку заяву розглядаємо, якщо прем’єр-міністр вносить подання ми його розглядаємо, але повний склад Кабінет міністрів за законом припинений бути не може" , – зазначив Веніславський.

Раніше, "Українська правда" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела з оточення президента повідомляли, що Володимир Зеленський ймовірно «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує його звільнити.

Президент вже якось повністю перезавантажував Кабмін. Зрештою, Кабмін сформований монобільшістю, яка має право перезавантажувати урядову команду.

Журналісти припускають, що після саміту НАТО у Вашингтоні та саміту Європейського політичного співтовариства в Лондоні може розпочатись перезавантаження уряду.

Шмигаль керує урядом рекордні 4,5 роки і за цей час його відставку пророкували не раз.

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