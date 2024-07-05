Міненерго: Внаслідок обстрілів знеструмлювалися підстанції та дві шахти

В Україні внаслідок ворожих обстрілів в Україні знеструмлювалися дві шахти, під землею перебували 60 людей. ﻿Про це йдеться в повідомленні Міненерго, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні, в Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на одній з підстанцій загорілося обладнання.

"Знеструмлювалися інші підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також шахта. Під землею були 33 працівники – їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано, всіх споживачів заживлено" , - зазначили в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, через кілька годин внаслідок ще одного обстрілу відключилась інша повітряна лінія обленерго.