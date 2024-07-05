Міненерго: Внаслідок обстрілів знеструмлювалися підстанції та дві шахти
В Україні внаслідок ворожих обстрілів в Україні знеструмлювалися дві шахти, під землею перебували 60 людей. Про це йдеться в повідомленні Міненерго, повідомляє Економічна правда.
Як йдеться в повідомленні, в Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на одній з підстанцій загорілося обладнання.
"Знеструмлювалися інші підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також шахта. Під землею були 33 працівники – їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано, всіх споживачів заживлено", - зазначили в пресслужбі.
Згідно з повідомленням, через кілька годин внаслідок ще одного обстрілу відключилась інша повітряна лінія обленерго.
"Знеструмлювалися підстанції, приєднані до них побутові споживачі та шахта. Під землею перебували 27 людей – їх вивели на поверхню", - розповіли в Міненерго.