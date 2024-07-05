Посол США в Україні назвала очікування від саміту НАТО у Вашингтоні

Під час саміту НАТО, який вже незабаром пройде у Вашингтоні, можуть порушити питання посилення протиповітряної оборони (ППО) України, а також інтеграції країни до Альянсу.﻿ Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Бріджет Брінк під час виступу на симуляційній грі "Засідання Північноатлантичної Ради", пише Роман Кот, РБК-Україна.

Як відзначила Брінк, від засідання Північноатлантичного альянсу вона очікує трьох речей.

Посилення ППО

Перше питання, як й згадувалось вище, ймовірно стосуватиметься посилення ППО, що є наразі важливо для захисту міст, а також лінії фронту.

"Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури тут, що ми й робимо" , - заявила вона.

Інтеграція до НАТО

Інші ж два питання стосуються планів України стати членом НАТО. За її словами, вона очікує на оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе країні знайти свій шлях до Альянсу.

"Міст до НАТО - це те, про що вже говорилося раніше, але це щось, що фізично працюватиме з українським урядом і народом, щоб рухатися до цієї мети" , - відзначила Брінк.

Зокрема Брінк очікує на формулювання, які сприятимуть кроку України до НАТО.

"Отже, це все зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що вийде. Але я впевнена, що це ясно покаже, що майбутнє України в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО, а також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому стоїть за Україною" , – пояснила посол США в Україні.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Україна стане однією з ключових тем під час ювілейного засідання НАТО, яке пройде у Вашингтоні з 9 по 11 липня. Як відзначав державний секретар Штатів Ентоні Блінкен, учасники засідання зосередяться на зміцненні перемоги Києва у довгостроковій перспективі.