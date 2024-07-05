Літак Орбана вже летить до РФ, хоча візит досі не підтвердили – журналіст

Літак з, ймовірно, прем’єр-міністром Угорщини Віктором Обаном на борту вилетів з Будапешта та залетів у повітряний простір Білорусі на тлі повідомлень ЗМІ про заплановану зустріч Орабан з Владіміром Путіним у Москві. Про це написав журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, повідомляє Європейська правда.

Він опублікував у соцмережі Х (Twitter) маршрут угорського урядового літака, який вже летить над Білоруссю – "у таємничому напрямку", саркастично відзначив журналіст.

Пані додав, що пресслужба прем'єр-міністра Угорщини повідомила журналістам тільки те, що Орбан буде в Азербайджані у п’ятницю та в суботу. Офіційно візит Орбана до Москви досі не підтверджений.

"Я був би вкрай шокований, якби вони обманули і збрехали нам!" , – знову у дусі сарказму додав журналіст.

Orbán’s plane is already flying over Belarus to a mysterious destination. @HU24EU and the PM’s press people only told journalists that Orbán will be in Azerbaijan today and tomorrow. I’d be utterly shocked if they deceived and lied to us! (ofc he’d go to Azerbaijan from Moscow) https://t.co/WNI4OQNaEI pic.twitter.com/4BrKDRFEW6 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 5, 2024

Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, повідомив напередодні з посиланням на власні джерела, що Віктор Орбан лише за кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви.

Цю інформацію також підтвердили джерела "Радіо Свобода". Посадовець ЄС, який побажав залишитися неназваним, повідомив "Радіо Свобода", що Орбан не інформував Євросоюз про заплановану поїздку до Москви.

Глава Євроради Шарль Мішель на тлі повідомлень ЗМІ заявив, що Угорщина, яка головує у ЄС, не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Орбан також визнав, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні.