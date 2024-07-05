Українці розповіли про ставлення до "безпекових угод" з іншими країнами

Переважна більшість українців (65%) вважають, що безпекові угоди, підписані з різними країнами світу, є корисними для зміцнення обороноздатності України.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Водночас важливо врахувати, що з них вважають дуже корисними - 18%, а решта 47% вважають скоріше корисними (тобто у більшості ставлення стримано-обережне)" , - зазначають соціологи.

При цьому 27% українців стверджують, що ці угоди або не мають впливу на обороноздатність, або взагалі є некорисними.

За даними опитування, 13% українців вважають, що безпекові угоди дозволять отримати все необхідне для визволення всіх територій і відсічі російській агресії в майбутньому. Ще 27% вважають, що ці угоди дозволять щонайменше стримувати ворога на нинішній лінії фронту і, можливо, визволити окремі території. Тобто загалом на думку 40% безпекові угоди здатні щонайменше стримувати ворога.

Водночас 51% українців вважають, що Україна отримає недостатню підтримку для ефективної протидії Росії.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, оскільки фундаментальним є запит на безпеку, важливо, щоб самі українці вірили, що параметри домовленостей України із партнерами (нинішні та майбутні) дійсно створюють умови, коли можна почувати у себе у принаймні відносній безпеці.

"Наразі ж серед українців є чималі сумніви" , - сказав він.

На його думку, в умовах неможливості зараз членства в НАТО Україна може лише покладатися на безпекові угоди.

"Важко критикувати українців за обережність та сумніви. Українці пам’ятають сумнозвісний Будапештський меморандум, недостатньо своєчасну та в недостатній номенклатурі допомогу після повномасштабного вторгнення, залежність допомоги України від внутрішньої політики країн-партнерів" , - констатував соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, 12 січня 2024 року Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду, першу з таких угод у рамках декларації G7. Угода передбачає значну військову, фінансову та дипломатичну підтримку України.

Україна вже уклала 20 безпекових угод: сім з країнами G7: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Канадою, США та Японією. Десять з країнами, які приєдналися до декларації G7: Данією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією. Одну з Європейським Союзом.