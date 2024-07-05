Соцмережа X може отримати попередження від ЄС за небезпечний контент – Bloomberg

Соціальна медіаплатформа X отримає офіційне попередження ЄС за нездатність боротися з небезпечним контентом. Це загрожує штрафом 6% від доходу.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Закон про цифрові послуги (DSA) вимагає від великих онлайн-платформ, зокрема Facebook та Х, робити більше для видалення незаконного контенту та вживати заходів щодо усунення ризиків.

Повідомляється, заходи проти Х у підсумку можуть призвести до штрафів у розмірі 6% від виручки платформи.

DSA набув чинності в серпні минулого року, встановивши правила щодо контенту для платформ соціальних мереж, онлайн-маркетплейсів та магазинів додатків.

Зазначається, що закон змушує власників платформ боротися з дезінформацією та небажаним контентом, таким як мова ненависті, терористична пропаганда та реклама небезпечних іграшок.

Очікується, що попередження оголосить Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон до літніх канікул ЄС.

Якщо X не внесе необхідні зміни у відповідь на попередні висновки Європейської комісії, орган може ухвалити офіційне рішення до кінця 2024 року. Після цього компанія може зіткнутися із фінансовим штрафом за недотримання.