У регіонах на день припинять вимикати світло: вимірюватимуть споживання

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень – це потрібно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання електрики. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

Такі виміри проводяться щороку, взимку та влітку, і дають можливість чіткіше прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Коли в кожній області не буде обмежень

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

Дніпропетровська область; 10 липня: м. Київ;

м. Київ; 11 липня: Київська, Хмельницька області;

Київська, Хмельницька області; 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

Донецька, Чернігівська, Одеська області; 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

Запорізька, Вінницька, Рівненська області; 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

Волинська, Львівська; Чернівецька області; 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області; 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

Черкаська, Харківська, Миколаївська області; 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій.

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Як зазначають в "Укренерго", оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

У випадку повторення масованих ударів по енергетиці проведення цих вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Навіщо це потрібно

"Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр «Укренерго» зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств" , – пояснюють у компанії.

Зазначається, що аналіз цих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.