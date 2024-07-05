Путін на зустрічі з Орбаном згадав про ультиматум Україні

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі, про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва, повідомляє Європейська правда.

Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

"Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси" , – сказав Путін.

14 червня на зустрічі з керівництвом російського МЗС, Путін виклав свої "умови для початку мирних переговорів" з Україною. Його ультиматум полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття. Але, за його словами, ця зустріч "особлива", оскільки припадає на головування Угорщини у Раді ЄС.

"Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити і з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма… Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань" , – сказав Орбан.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.