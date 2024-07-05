Генсек НАТО хоче обговорити візит Орбана до РФ на саміті у Вашингтоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви. Про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг нагадав, що Орбан й раніше їздив до Москви і розповідав союзникам по НАТО про ці поїздки, тож генсек сподівається, що на саміті у Вашингтоні буде можливість обговорити візит угорського прем’єра до РФ.

"Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він (Орбан. – Ред.) мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі" , – сказав генсек НАТО.

Він також зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Будапешта обговорювалось питання війни РФ проти України.

"Угорщина погодилась, що Росія несе відповідальність за війну, є її винуватцем, і Росія може закінчити цю війну сьогодні та зупинити атакувати Україну" , – сказав Столтенберг.

Він додав, що під час сьогоднішнього візиту до Москви Орбан не представляє НАТО, а лише свою країну.