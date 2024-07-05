Окупанти вдарили по селу на Донеччині: поцілили в сільраду, є загибла

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.﻿﻿ Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

У п'ятницю 5 липня армія РФ завдала трьох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставили до лікарні. Одна з потерпілих – 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

"Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.