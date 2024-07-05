РФ заряджає ракетами підводні човни в Новоросійську – ВМС

Російська Федерація навчилась заряджати підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у Новоросійську. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Країна, яка себе називає "свєрхдєржавой", пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет - ред.)" , - пояснив Плетенчук.

Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.