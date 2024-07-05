Генштаб: Окупанти нарощують штурми на Лиманському та Покровському напрямках

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 84.

Про це йдеться﻿ в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Разом з тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі боку російських міст Бєлгород та Шебекіно терористи загалом завдали п’ять авіаударів - скинули дев’ять КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Руська Лозова. Водночас, відбито два ворожих штурми поблизу Глибокого на Харківському напрямку. Без втрат позицій. Ще два боєзіткнення там продовжуються



На Куп’янському напрямку противник два рази без успіху штурмував наші позиції у районі Синьківки. Авіація окупантів двічі била некерованими авіаракетами поблизу Степової Новоселівки - сумарно випущено два десятки некерованих авіаракет. Окрім того, дві керовані авіабомби вибухнули біля Курилівки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. 11 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще шість - тривають. Окупанти найактивніші у районі Тернів - там відбулося понад третину від усіх бойових зіткнень.

Продовжує ворог спроби пошуку слабких місць в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Спірного, Білогорівки та Виїмки захисники української землі відбили шість атак противника. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Двічі били з озброєння армійської авіації по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Противник, за підтримки авіації, по два рази намагався просунутись у бік Нью-Йорка та Торецька. Ще чотири атаки агресор здійснив поблизу Північного. Бої у трьох локаціях ще продовжуються. Загалом на напрямку загарбники завдали п’ять авіаударів.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Нетайлового. Майже половину атак ворог провів біля Новоолександрівки і Новоселівки першої. Свої дії окупанти підтримували трьома авіаударами. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 штурмів противника, 12 боїв – ще тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники відбили шість атак окупаційної армії. Концентрує зусилля противник у бік Красногорівки. Окупанти бомбардували КАБами райони Максимільянівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбито три ворожих штурми у бік Костянтинівки, та два - біля Водяного. Противник скинув дів авіабомби біля Єлизаветівки. На Оріхівському напрямку окупанти отримали жорстку відсіч неподалік Малої Токмачки. Окрім того, випустили 32 некерованих авіаракети у район Лугового.

Нашим угрупованням військ визначені та доведені завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.