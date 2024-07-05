Кулеба провів зустріч з очільником МЗС Молдови у Кишиневі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Кишиневі. Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства України, повідомляє Європейська правда.

За словами глави МЗС, він подякував Попшою за можливість участі у третій Тристоронній зустрічі між Молдовою, Румунією та Україною.

"Обговорили регіональні питання та наш спільний шлях до миру, процвітання та безпеки" , – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також висловив переконання, що спільні кроки Києва та Кишинева до ЄС є сильнішими та рішучішими.

Раніше повідомляли, що тристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ Республіки Молдова, Румунії та України відбудеться в п'ятницю, 5 липня, в Кишиневі.

Очікується, що в заході візьмуть участь румунська та український колеги Попшоя: міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Формат тристоронніх зустрічей глав МЗС ініціював 2022 року міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Цей формат співпраці створили в контексті вторгнення Росії в Україну та криз, з якими зіткнулися країни.