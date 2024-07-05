У новому уряді Британії МЗС та Міноборони очолили прихильники України
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який у п’ятницю офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії, оголосив склад свого уряду, повідомляє Європейська правда.
Зокрема, Міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі, який є прихильником України. А міністром оборони став Джон Гілі.
Обоє раніше відвідували Київ і під час візиту запевняли, що підтримка України з боку Британії у разі приходу лейбористів до влади збережеться.
"Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини – ні", – запевняв Гілі.
"Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома", – зазначив Леммі після призначення.
Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.