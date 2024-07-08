Масований удар РФ по Україні: наразі відомо про 20 загиблих

В результаті масованого обстрілу України 8 липня відомо про 20 загиблих та понад 50 поранених.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні - поранено" , – повідомив міністр.

Клименко зазначив, що росіяни завдали удару зранку в годину-пік.

Крім Києва, росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині.

"Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи - усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.