Масований удар РФ по Україні: наразі відомо про 20 загиблих
В результаті масованого обстрілу України 8 липня відомо про 20 загиблих та понад 50 поранених.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні - поранено", – повідомив міністр.
Клименко зазначив, що росіяни завдали удару зранку в годину-пік.
Крім Києва, росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині.
"Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи - усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.
Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС", – зазначив міністр.