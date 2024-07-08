Стало відомо, якою ракетою Росія вдарила по лікарні "Охматдит"
Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба СБУ.
За попередніми даними слідчих спецслужби, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
На місці трагедії уже знайшли відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.
Пряма мова очільника СБУ Василя Малюка:
"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя".