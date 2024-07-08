У ГУР відреагували на масовану ракетну атаку РФ по Україні

Україна відповість Росії на масовану ракетну атаку, яка є злочином, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону.

"Я можу сказати впевнено тільки одне – відповідь буде. Ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб здобути перемогу над ворогом і знищити всі ворожі об’єкти, які можуть завдавати шкоду населенню нашої країни" , — сказав він.

За словами представника військової розвідки, є черговим злочином Росії, яка намагається залякати людей та завдати якомога більше руйнувань, які "не мають ніякого сенсу з військового погляду, але впливають на настрої громадян".

Пріорітетними цілями є військові об'єкти та критична інфраструктура.

"Для розвідки завжди пріоритетом є ті об’єкти, які дозволяють ворогу здобувати якусь перевагу, завдавати ураження по наших цивільних об’єктах і взагалі по Україні. Кожен об’єкт – військовий чи критичної інфраструктури, який ворог використовує для цих цілей, — є законною ціллю для нас" , — заявив Єрін.

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни здійснили комбінований ракетний удар по Україні. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Вже відомо про більш ніж 20 загиблих та 125 постраждалих.