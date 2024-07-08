Байден не збирається знімати свою кандидатуру з президентських виборів

Президент США Джо Байден у листі до законодавців від Демократичної партії в Конгресі наполіг, що не збирається знімати свою кандидатуру з президентських виборів на тлі невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом, повідомляє Європейська правда.

Текст листа цитують американські ЗМІ, зокрема Axios та CNN.

У листі Байден заявив конгресменам-демократам, що "попри всі спекуляції в пресі та інших джерелах твердо налаштований залишитися в цій гонці, пройти її до кінця і перемогти Дональда Трампа".

Американський президент зазначив, що "не ігнорує" занепокоєння, висловлені щодо його кандидатури після дебатів із Трампом, але підкреслив, що переміг на праймериз і виборці Демпартії "сказали своє слово".

"У нас є одне завдання. Перемогти Дональда Трампа. У нас є 42 дні до з'їзду Демократичної партії і 119 днів до загальних виборів. Будь-яке послаблення рішучості або відсутність ясності щодо майбутнього завдання лише допомагає Трампу і шкодить нам", – підсумував Байден.

Президент США раніше вже заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів.

Цього тижня тиск на Байдена посилиться, оскільки Конгрес повертається до роботи після невеликої перерви.

Кілька провідних демократів Палати представників напередодні заявили лідеру меншості Хакіму Джеффрісу, що Байдену потрібно зняти кандидатуру на тлі занепокоєння про те, що вибори наприкінці року можуть завершитись провалом для партії.