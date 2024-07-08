"Укренерго" оновила графіки відключення світла на 9 липня

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України" , - йдеться у повідомленні.

За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

У ДТЕК додали, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби

Нагадаємо:

Раніше, з 9 по 24 липня в усіх областях планували змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не повинно було бути обмежень.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.