Президент Латвії закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у РФ

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО повинен збільшити підтримку України після ударів Росії по українській цивільній інфраструктурі, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у X (Twitter).

Рінкевичс назвав обстріл дитячої лікарні в Києві "жахливим і боягузливим", додавши, що НАТО на саміті у Вашингтоні "повинен взяти на себе зобов'язання щодо надання більшої військової підтримки Україні".

"Усі обмеження, накладені на Україну щодо використання зброї проти законних військових цілей, мають бути зняті", – додав президент Латвії.

Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя щонайменш 27 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Пресконференція президента України Володимира Зеленського і прем’єра Польщі Дональда Туска у Варшаві почалася хвилиною мовчання за загиблими.