Сили ППО знищили п'ять розвідувальних безпілотників на півдні
Упродовж дня 8 липня українська протиповітряна оборона знищила п'ять розвідувальних БпЛА на півдні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ.
"Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників: три "ZALA", один "Supercam" та один "Орлан-10"".
Що передувало:
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленья".
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.