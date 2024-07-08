КМВА: Кількість загиблих у Києві зросла до 22, з них двоє дітей

У Києві станом на зараз відомо про 22 загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів. Серед них є двоє дітей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"В результаті ракетного удару в столиці вже 22 загиблих, з них двоє дітей", - написав Попко.

Він також додав, що відомо про 82 постраждалих від російського обстрілу столиці.

Удар по Києву

Зазначимо, росіяни сьогодні вранці вдарили ракетами по Києву. У столиці лунали гучні вибухи.

Після цього стало відомо, що одна з ракет влучила по дитячій лікарні "Охматдит". Там відомо про кількох загиблих та близько 16 поранених.

На місці події, як повідомили джерела, затримали підозрілого чоловіка. Правоохоронці перевірять, чи він може бути навідником.