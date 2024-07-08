"Охматдит" показав фото та відео перших хвилин після російської атаки по лікарні
Дитяча лікарня "Охматдит", яка в понеділок зазнала удару російською ракетою, опублікувала фотографії та відеозаписи, зроблені під час перших хвилин після атаки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив "Охматдит" у соцмережах.
Світлини і записи демонструють жахливі кадри потрощеної будівлі та поранених і наляканих людей.
У лікарні кажуть, що є неймовірна кількість охочих допомогти, але для більшої ефективності просять консолідувати цю допомогу. З питань нагальних потреб лікарні "Охматдит" пропонує звертатися до координатора - головної медсестри лікарні Олени Примак: 067 277 78 06.
З питань потреб, пов'язаних з відновленням об'єкту, потрібно звертатися до Nataliia Myruty - генерального директора з економічних питань "Охматдита": 093 580 56 72.
Що передувало:
- Унаслідок ракетного удару РФ по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих, одна з яких 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук.
- Усього в результаті російського ракетного удару у Києві загинули 22 людини, ще 82 постраждали.