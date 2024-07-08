"Охматдит" показав фото та відео перших хвилин після російської атаки по лікарні

Дитяча лікарня "Охматдит", яка в понеділок зазнала удару російською ракетою, опублікувала фотографії та відеозаписи, зроблені під час перших хвилин після атаки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив "Охматдит" у соцмережах.

Світлини і записи демонструють жахливі кадри потрощеної будівлі та поранених і наляканих людей.

Відео перших хвилин після російського удару по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/TFlAGxWm7Z — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Більше відео наслідків удару РФ по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/gZmKlGcyVQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

У лікарні кажуть, що є неймовірна кількість охочих допомогти, але для більшої ефективності просять консолідувати цю допомогу. З питань нагальних потреб лікарні "Охматдит" пропонує звертатися до координатора - головної медсестри лікарні Олени Примак: 067 277 78 06.

З питань потреб, пов'язаних з відновленням об'єкту, потрібно звертатися до Nataliia Myruty - генерального директора з економічних питань "Охматдита": 093 580 56 72.

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