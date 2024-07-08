Масований ракетний удар по Україні: загинуло 37 людей, поранено – 170 (Оновлено)
Унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у ДСНС, президент України Володимир Зеленський.
"Ситуація щодо обстрілів унаслідок масованого ракетного удару по території України:
Всього загинуло 33 особи: 22 - місто Київ; 11 - Дніпропетровська область.
Поранено 140 осіб: 74 - у столиці; 2 - у Київській області; 64 - Дніпропетровській області".
Також рятувальники повідомляють про 19 врятованих осіб: 11 у Києві та 8 у Дніпропетровській області.
Оновлено о 23:04: Зеленський повідомив, що щонайменше 37 людей загинули, серед них троє дітей, і 170 зазнали поранень, зокрема 13 дітей.