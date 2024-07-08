Німеччина готова прийняти українських дітей на лікування після удару по "Охматдиту"

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що німецька сторона готова прийняти до себе на лікування українських дітей після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у X (Twitter) після телефонної розмови з головою українського МОЗ Віктором Ляшком.

За словами німецького міністра, в розмові з Ляшком він запевнив, що Німеччина "прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час; наступний рятувальний рейс вилетить у середу".

"Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець, обстрілявши дитячу лікарню", – додав Лаутербах.

Habe Gesundheitsminister ???????? Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 8, 2024

Як відомо, Німеччина з початку повномасштабного вторгнення приймала українських пацієнтів на лікування.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".