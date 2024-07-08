WP: Українські удари по лініях постачань росіян уповільнили ворога на Харківщині

Українські атаки на лінії постачання РФ змусили російські підрозділи, які вторглися у північно-східну частину Харківської області, шукати їжу, воду та боєприпаси і сповільняти просування вглиб України, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post із посиланням на українських польових командирів, які поділилися перехопленими радіо- та телефонних розмов, а також результатами допитів російських військовополонених.

У статті йдеться про те, що перехоплення й інтерв'ю з 10 українськими командирами і військовими малюють картину все більш відчайдушного стану російських сухопутних військ, які втрачають особовий склад і динаміку просування.

У розшифровці однієї радіорозмови, перехопленої в червні і переданої The Washington Post, російський солдат наказує іншому солдату переконатися, що прибулі війська, відповідальні за перевезення вантажів, розуміють, що існує гостра нестача їжі і води.

Перехоплені повідомлення, надані The Post, показують, що Росія зараз стикається зі значними труднощами у забезпеченні достатньої кількості маршрутів постачання для задоволення основних потреб своїх військ.

В одному з повідомлень російський солдат розмовляє зі своїми батьками, розповідаючи їм, що він знаходиться поблизу українського села Липці, де його підрозділ втратив кількох людей і у нього закінчилася їжа.

В іншому повідомленні йдеться про те, що російські війська іноді відмовляються просуватися вперед.

Начальник штабу 13-ї бригади Національної гвардії України полковник Максим Голубок каже, що після того, як Вашингтон зняв обмеження на ураження цілей на території РФ, Росія припинила концентрувати великі групи військ у прикордонній зоні і відвела деякі артилерійські системи для їхнього захисту.

Український солдат Дмитро, відповідальний за моніторинг російських комунікацій, розповів, що раніше російські солдати використовували мотоцикли і баггі для постачання. Але після того, як Україна, використовуючи безпілотники, замінувала дороги і підбила машини постачання, російські солдати пересуваються переважно пішки.

За словами Дмитра, через постійне українське спостереження російські війська пересуваються короткими групами, часто ховаються в укриттях, тому подорож у якихось 8 км за їжею і водою може зайняти три дні або більше.

"Якщо ми перервемо маршрути, якими вони доставляють їжу і припаси, нам не потрібно буде йти в атаку - вони просто залишать позиції" , - каже він.

Солдат 57-ї української бригади Андрій Щербина розповів, що з перехоплених розмов зрозумів, що російські військові обмежують споживання води, випиваючи лише по 250 мл.

"Наша головна мета - не дати росіянам налагодити маршрути постачання. Якщо ви перекриваєте воду і їжу, вони опиняються в дуже поганому стані" , - каже він.

Перехоплена інформація настільки цінна, що українські військові ризикують життям заради її збору.

Піхотинець Андрій, який провів кілька тижнів на найбільш напружених ділянках фронту, сказав, що з таких розвідданих він дізнався, що у Росії "багато поранених, і вони мають проблеми з їжею та водою".