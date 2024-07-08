Орбан вважає за неможливе, щоб Путін напав на країну НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає неможливим, аби лідер Росії Владімір Путін напав на країну НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, витяги з якого наводить агентство DPA.

Глава уряду Угорщини висловився щодо потенційного нападу Росії на Альянс.

"Жодна серйозна людина не може говорити про те, що Росія має намір напасти на НАТО", – сказав Орбан.

Він переконаний, що напад на НАТО є абсолютно неможливим – не лише для Росії, але й для будь-кого в світі – оскільки це найсильніше військове співтовариство на сьогодні.

Орбан зазначив, що всі країни НАТО дотримуються своїх обіцянок щодо колективної безпеки, а це означає, що напад на одного союзника по НАТО – це напад на всіх.

Він також заявив, що росіяни мають іншу історію і культуру, а також інше розуміння свободи і національного суверенітету, ніж європейці.

"Але вони раціональні, вони гіперраціональні", – вважає Орбан.

У відповідь на заперечення, що вторгнення в Україну не було раціональним, він відповів:

"Ірраціональність відрізняється від помилки в раціональному розрахунку".