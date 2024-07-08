У ЄС виступили із заявою у зв'язку з широкомасштабними атаками РФ по Україні

У Європейській зовнішньополітичній службі виступили із заявою у зв’язку з широкомасштабними атаками РФ на українські міста у понеділок, які спричинили велику кількість жертв серед цивільного населення, повідомляє Європейська правда.

Заяву від імені речниці служби було опубліковано у понеділок надвечір.

Як відзначено у заяві, внаслідок атаки десятки людей загинули і ще більше отримали поранення, і "Охматдит" – найбільша дитяча лікарня в Україні – зазнала прямого влучання ракети.

"Обстрілявши "Охматдит", символ української дитячої медицини та лікування дитячих онкологічних захворювань, і атакувавши дітей, які є найбільш вразливими, Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів", – сказано у заяві.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні користуються особливим захистом, і діти ніколи не були і не можуть бути легітимною мішенню.

"Протягом останніх двох з половиною років Росія безперервно тероризує населення України, ведучи свою незаконну агресивну війну, навмисно атакуючи невинних цивільних осіб та цивільну інфраструктуру по всій території України, здійснюючи широкомасштабні ракетні та безпілотні атаки, все частіше використовуючи планерні бомби.

Навмисні напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти, які не є військовими цілями, можуть становити воєнні злочини і прирівнюватися до злочинів проти людяності. Ці та інші воєнні злочини є предметом міжнародних розслідувань, в тому числі в МКС. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві речниці.

Нагадаємо, США виступають за розслідування удару по "Охматдиту" як воєнного злочину РФ.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.