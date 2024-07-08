МВС: Аварійно-рятувальні роботи в "Охматдиті" триватимуть і вночі
Станом на 21:30 аварійно-рятувальні роботи в лікарні "Охматдит" тривають, їх не будуть припиняти на ніч, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба МВС.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що Національна поліція забезпечить цілодобову охорону пошкодженої лікарні. У пресслужбі відомства "Українській правді" уточнили, що роботи триватимуть і вночі.
Надвечір очільник МВС показав наслідки терористичного російського удару партнерам, дипломатам, представникам інших країн. Зокрема пошкоджену лікарню "Охматдит" відвідали представники ЄС, ООН, ЮНІСЕФ, НАТО, Греції, Індонезії, Туреччини, Вірменії, Словаччини, В'єтнаму, Азербайджану, Швеції, Нідерландів, Словенії, Чорногорії, Норвегії, Північної Македонії, Канади, Швейцарії, Мексики, Республіки Судан, Молдови, Іспанії, Японії, Чехії, Фінляндії, Італії та Франції.
Клименко зазначив, що загалом у понеділок вдалося у короткі терміни перевезти понад 100 тяжкохворих дітей.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.
- Станом на 14.30, за даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
- Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.
- Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.