Шмигаль: Кабмін шукає нове місце для персоналу та пацієнтів "Охматдиту"
Кабінет міністрів розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит", що зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару 8 липня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що 8 липня російське військо випустило по Україні майже 40 ракет. Ударів зазнали, зокрема, Київ, Дніпро, Кривий ріг, Краматорськ. Є влучання в медичні заклади, зруйнована будівля однієї з найбільших дитячих лікарень "Охматдит" у Києві.
"Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим", — розповів Шмигаль.
Також, за його словами, уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".
Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого загинули понад 30 людей.