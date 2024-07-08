Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив ракетні обстріли Росією українських міст, які відбулись у понеділок, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Столтенберг виступив напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

"В Україні Росія продовжує свою жорстоку війну. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в результаті яких загинули невинні цивільні, в тому числі діти. Я засуджую ці жахливі атаки", – сказав він.

Генсек додав, що саміт у Вашингтоні ухвалить рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"І Росія повинна зрозуміти, що вони не зможуть нас перечекати. Їм доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору як суверенна незалежна держава", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, США виступають за розслідування удару по "Охматдиту" як воєнного злочину РФ.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.