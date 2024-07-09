Росіяни вдарили по селу Кізомис на Херсонщині: загинув чоловік
У селі Кізомис, що на Херсонщині, внаслідок російського удару загинув літний чоловік. Він у цей момент перебував на вулиці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах.
"Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, котрий перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям".
Нагадаємо:
6 липня через російські обстріли на Херсонщині загинули четверо людей.