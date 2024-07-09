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Росіяни вдарили по селу Кізомис на Херсонщині: загинув чоловік

Росіяни вдарили по селу Кізомис на Херсонщині: загинув чоловік
Фото: t.me/astrapress

У селі Кізомис, що на Херсонщині, внаслідок російського удару загинув літний чоловік. Він у цей момент перебував на вулиці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах.

"Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, котрий перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям".

Нагадаємо:

6 липня через російські обстріли на Херсонщині загинули четверо людей.

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