У МЗС Китаю відреагували на ракетний удар росіян по "Охматдиту"

У Китаї закликали Україну та Росію виявляти стриманість, реагуючи на ракетний удар окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника МЗС КНР Лінь Цзяня.

У спікера під час брифінгу запитали, якою є реакція Китаю на вчорашній удар росіян по "Охматдиту" і чи засуджує він такі дії агресора.

"Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - відповів Лінь Цзянь.

Він додав, що КНР закликає Україну та Росію дотримуватися "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - зазначив Цзянь.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 8 липня, російські терористи вдарили ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок цього поранення отримали діти-пацієнти, а також лікарі.

Також через атаку, зокрема, загинула одна із співробітниць "Охматдиту". Вона намагалася евакуювати пацієнтів під час обстрілу.

Кабмін вже ухвалив рішення щодо відновлення дитячої лікарні. Роботи хочуть розпочати найближчим часом, на них виділять 100 млн гривень.