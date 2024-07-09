ЗМІ дізналися, за чиїм паспортом олігарх Боголюбов виїхав з України

За даними слідства, колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов залишив країну за паспортом мешканця Волинської області, 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича, повідомляє Українська правда.

В розмові з журналістом УП Сюмак підтвердив, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року і запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року і зараз знаходиться вдома.

З відкритих джерел "Українській правді" вдалося встановити, що паспорт відповідної серії дійсно належить цій людині і неодноразово використовувався при перетині кордону до весни 2022 року.

За версією офіційного слідства, допоміг Боголюбову незаконно перетнути кордон із чужим документом 46-річний прикордонник Володимир Макаренко. До цієї скандальної історії він працював начальником групи інспекторів прикордонної служби "Ягодин".

Як ідеться в підозрі Макаренку, він, перебуваючи 24 червня 2024 року о 03 годині 55 хвилині ночі на службі в пункті пропуску "Ягодин" поблизу адміністративного приміщення зайшов до поїзда сполученням "Київ-Холм" та підійшов до останнього купе 13 вагона, де перебував Боголюбов.

В подальшому Макаренко дочекавшись, коли до вказаного купе підійшла його підлегла, – інспектор прикордонної служби Бугайчук Ольга, яка проводила перевірку паспортних документів осіб, використовуючи своє службове становище, надав вказівку останній не заходити до останнього купе, запевнивши її, що з метою встановлення дійсності паспортних документів та належності їх громадянину, який їх пред'являє, особисто перевірив паспортні дані та підтверджуючі документи громадян, які знаходяться цьому купе.

Після цього Макаренко особисто передав Бугайчук для проходження паспортного контролю паспортні документи, в тому числі одержаний від Боголюбова паспорт громадянина України для виїзду за кордон FG 724806 на ім'я Сюмака Миколи Купріяновича, який було втрачено останнім не пізніше 22.05.2022.

Джерело "Української правди" в правоохоронних органах уточнило, що прикордонники не отримували від міграційної служби даних про недійсність втраченого Сюмаком паспорта.

Як ідеться в матеріалах справи, інспектор Бугайчук просканувала паспорт і не виявила жодних підстав для обмеження громадянина Сюмака у праві виїзду за кордон. Вона повернула цей паспорт своєму безпосередньому керівнику Макаренку, а той передав цей документ Боголюбову приблизно о 4 годині ранку.

Водночас сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за власним українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни.