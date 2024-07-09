ЄС допоможе з відновленням дитячої лікарні "Охматдит"

Європейський Союз допоможе фінансово у відбудові дитячої лікарні «Охматдит», яка напередодні зазнала ракетного удару РФ, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

«Звичайно, ми допоможемо. Багато наших співробітників учора вже допомогли: вони негайно прийшли до місця ураження, приносили воду, їжу; дехто розбирав завали. Ми також фінансово допоможемо у відновленні цього символу української медицини, символу того, як українська держава ставиться до найуразливіших верств свого населення», – заявив дипломат.

Дюфло сказав, що шокований цією атакою, і наголосив на необхідності притягнути Росію до відповідальності.

«Чим більше подібних речей ми бачимо, тим більша наша рішучість підтримувати Україну», - сказав дипломат.

Команда посольства ЄС побувала у зруйнованому корпусі лікарні, оглянула пошкодження.

Як повідомлялось, уранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару, унаслідок чого загинуло понад 40 людей, серед них четверо дітей. Зокрема, Росія завдала 8 липня удару по київській дитячій лікарні «Охматдит», де лікуються діти з усієї України. На цій локації 2 особи загинули, по медичну допомогу звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

Багато країн уже засудили цей злочин. РБ ООН проведе спеціальне засідання з цього питання 9 липня.

Служба безпеки України встановила, що удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві російські загарбники завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101.