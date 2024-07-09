Блінкен: Саміт ще більше посилить зв'язки України з НАТО на шляху до членства

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО ще більше посилить зв’язки України з Альянсом і анонсував потужний пакет підтримки, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

За його словами, у найближчі дні на саміті союзники продемонструють підтримку зусиллям України у протистоянні російській агресії.

"Саміт ще більше посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства", – заявив Блінкен.

"Ми зробили дуже багато роботи в останні тижні і місці. І на саміті ви побачите дуже сильний пакет підтримки для України", – додав він.

За його словами, союзники продовжуватимуть докладати зусиль, щоб Україна стояла міцно у військовому, економічному, демократичному сенсі.

Він наголосив, що сильна і успішна Україна є найкращою відповіддю на агресію Кремля.

Блінкен також згадав про вчорашню атаку Росії і нагадав про свій візит до "Охматдиту" два роки тому.

За його словами, ця атака лише підкреслила необхідність залишатися відданими підтримці України і її обороноздатності.

Саміт НАТО у Вашингтоні триватиме 9-11 липня і, за даними ЗМІ, має проголосити "незворотний" шлях України до Альянсу.