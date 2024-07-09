Кулеба розповів, яких рішень чекає Україна у відповідь на масований обстріл Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пов’язав останній масований удар Росії по Україні із підписанням безпекової угоди з Польщею та самітом НАТО і розповів, яких рішень Київ очікує від західних союзників, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону у вівторок, 9 липня.

За словами голови МЗС, він "не сумнівається", що ракетний удар по Україні пов’язаний з "потужною безпековою угодою" України та Польщі ("яка має справді революційні положення для зміцнення української обороноздатності") та самітом НАТО.

"Це все навмисна демонстрація сили, безжальності та злочинності своєї природи з боку Російської Федерації", – констатував він.

На думку Кулеби, у відповідь на обстріли Росії потрібно дати "потужний оборонно-політичний удар".

"Рішення, які були ухвалені в Польщі, – це перший крок; рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО – це другий крок. Вони стосуватимуться реальних, практичних речей: яку зброю отримає Україна, які засоби ППО отримає України. Це буде сильна, дієва відповідь", – анонсував він.

Третє рішення, за словами міністра, Україна просуватиме в діалозі зі США та іншими партнерами – це дозвіл використовувати далекобійну зброю по військових аеродромах на території Росії.

"Нам потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які так чи інак долучені до бомбардувань і ракетних обстрілів України. Помста має бути холоднокровною, але вона має відбутися", – пояснив Кулеба.

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; у столичному районі Сирець, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. У Києві підтвердили загибель 33 людей, постраждалих 120.

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.