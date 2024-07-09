"Обклали даниною" регіональні митниці: СБУ та ОГП проводять обшуки у топ-посадовців

За результатами спільної спецоперації Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затримали керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомля ОГП, СБУ.

За даними слідства, ці посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.

Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їхній діяльності та "прикриття" допущених працівниками порушень.

Під час розслідування, яке тривало понад рік, правоохоронці задокументували щонайменше 8 таких передач грошових коштів.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць, - наголошує генпрокурор Андрій Костін.

Наразі директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів.

Встановлюється інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають. ‎