Стало відомо, скільки будинків було пошкоджено внаслідок російської атаки 8 липня

Масованою атакою Росії 8 липня було зруйновано 129 будівель у Києві та ще 10 багатоквартирних будинків у Дніпрі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

"Внаслідок терористичного обстрілу РФ 8 липня лише в Києві пошкоджено 129 будівель, зокрема багатоповерховий будинок на вулиці Сальського, де російський ракетний удар знищив цілий під’їзд" , - заявила вона.

Водночас в Дніпрі різного типу пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків та два гуртожитки.

Шуляк підкреслила, що власники нерухомості, що зазнали збитків, вже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою "єВідновлення".

Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.