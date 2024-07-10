США, Данія та Нідерланди підтвердили, що Україна отримає перші F-16 протягом літа (Оновлено)

Лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, поширеній Білим домом.

Лідери нагадали, що Данія та Нідерланди за підтримки США зобов’язались передати Україні винищувачі F-16 американського виробництва.

"Процес передання цих винищувачів вже триває, і вже влітку цього року Україна почне літати на нових винищувачах. Наразі ми не можемо надати додаткову інформацію з міркувань операційної безпеки", – йдеться в заяві.

Очільники "коаліції винищувачів" також подякували Бельгії та Норвегії за зобов'язання надати додаткові F-16, а іншим членам коаліції – за їхню підтримку.

Доповнено 17:02. Президент Володимир Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам "за практичні кроки для досягнення мети всіх українців – посилення українських ВПС винищувачами F-16", а також Бельгії та Норвегії за готовність надати свої F-16.

"Це чіткий сигнал того, що здатність Росії тероризувати український народ, міста і громади буде й надалі зменшуватись. F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України. Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві цього тижня", – додав він.

Нагадаємо, на початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.