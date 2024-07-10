У Білому домі висловилися щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною

Сполучені Штати та НАТО не хочуть не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Тому Польща ймовірно не буде збивати російські ракети над Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Polskie Radio.

Як заявив Кірбі, наразі ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.

"Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого" , - сказав Кірбі.

За його словами, американці не хочуть війни з Росією.

Він також заявив, що польський уряд має сам визначати і висловлювати свою позицію щодо процедур самооборони. Повторивши при цьому, що США не хочуть ескалації.

"Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або Росією і Сполученими Штатами" , - додав він.

Він зазначив, що оцінка того, чи було конкретне збиття літака самообороною, чи ескалацією, залежить від обставин.

Що передувало

Вже не один раз Росія запускала свої ракети по Україні, але у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Однак всі рази польська протиповітряна оборона не збивала їх.

Після одного з таких випадків глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Варшаву збивати такі ракети. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Варшава працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.