В десятках громад Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей
В десятках насеелених пунктів Донецької та Харківської областей оголошеена примусова евакуація дітей з їхніми родинами, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей", — йдеться в повідоммленні.
З 38 населенних пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області буде провеедена примусова евавкуація186 дітей з їхніми родинами. Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб.
З населених пунктів Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району Донецької області планується евакуювати 38 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.
"У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо… Евакуація здійснюється безкоштовно", — підкреслили в Мінреінтеграції.