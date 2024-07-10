В десятках громад Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

В десятках насеелених пунктів Донецької та Харківської областей оголошеена примусова евакуація дітей з їхніми родинами, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей" , — йдеться в повідоммленні.

З 38 населенних пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області буде провеедена примусова евавкуація186 дітей з їхніми родинами. Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб.

З населених пунктів Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району Донецької області планується евакуювати 38 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.