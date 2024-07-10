Науседа заявив про "позитивні сигнали" для України порівняно з торішнім самітом

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сигнали, які Україна отримає на цьому саміті, є більш позитивними порівняно з торішнім самітом, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив перед засіданням Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

Литва минулого року приймала саміт НАТО, від якого очікували запрошення України до членства. Відмова у запрошенні стала розчаруванням і для Литви.

"Дуже добре, що ми приділяємо пріоритетну увагу Україні і дуже важливо, що Україна отримує позитивні сигнали порівняно з мовою Вільнюса, мовою минулого саміту НАТО", – сказав Науседа.

"Незворотність процесу є важливою. Міст є важливим.

Але звісно наші друзі-українці очікують більшого і вони сподіваються, що після перемоги не буде жодних питань про повноцінне членство України в НАТО", – зазначив він.

Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед цим заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз, дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.

На думку голови польського МЗС Радослава Сікорського, Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО, що розпочався у столиці США.