Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в оточенні Залужного.

За даними УП, у середу в Залужного був перший робочий день у Лондоні.

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