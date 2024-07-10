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Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії

Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії
Фото: Facebook

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в оточенні Залужного.

За даними УП, у середу в Залужного був перший робочий день у Лондоні.

Що передувало:

  • 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
  • 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.

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