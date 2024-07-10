Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП в оточенні Залужного.
За даними УП, у середу в Залужного був перший робочий день у Лондоні.
Що передувало:
- 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
- 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит.