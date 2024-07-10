Зеленський уперше зустрівся з новим прем'єром Британії: що обговорили

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер розповів про свою першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Про це Стармер розповів перед засіданням Євроатлантичної ради.

Прибувши на саміт НАТО, Стармер сказав, що щойно мав "дуже гарну зустріч" з президентом Зеленським, де "абсолютно чітко вказав, що зміна уряду у Британії не має жодного значення для підтримки України"

Він сказав, що його політична сила була єдиною щодо підтримки ще перебуваючи в Україні, а також згадав, що говорив із Зеленським телефоном одразу після набуття повноважень прем'єр-міністра минулого тижня.

За словами Стармера, під час розмови йшлося про подальші потреби України.

"Для нас важливо сьогодні переконатися разом з союзниками, що є згода щодо цієї підтримки і що вона має бути підсилена" , – сказав прем'єр Британії.

"Це також меседж для Путіна: рішучість НАТО сильніша ніж будь-коли, і НАТО єдиний як ніколи в історії і також абсолютно свідомий, чим є російська агресія", – заявив Стармер.

Раніше Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Минулого тижня лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Того ж дня він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Там він запевнив, що на саміті НАТО підтвердить "підтримку, яку ми будемо мати в цій країні і з нашими союзниками щодо України".